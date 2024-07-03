«Встретился с величайшим». Джокович опубликовал пост о знакомстве с Ронни О'Салливаном

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях пост в честь встречи с семикратным чемпионом мира по снукеру Ронни О'Салливаном.

«Встретился с величайшим. Ракета. Приятно было познакомиться с тобой и твоей дочкой, Ронни», — подписал фото Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

О'Салливан отреагировал на пост Джоковича, написав: «Было приятно увидеть тебя, дружище».

Напомним, О'Салливан посетил стартовый матч Джоковича на Уимблдоне-2024. В его рамках Джокович (2) со счётом 6:1, 6:2, 6:2 обыграл 123-ю ракетку мира чеха Вита Коприву (Q). Для Новака этот матч стал первым официальным после операции на мениске, Новак перенёс её 27 дней назад, на «Ролан Гаррос».