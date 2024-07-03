Эмма Радукану высказалась о том, что сыграет с Энди Марреем в миксте Уимблдона-2024

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала новость о том, что сыграет в миксте Уимблдона-2024 с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» соотечественником Энди Марреем.

«Я не могла отказаться, такой шанс бывает раз в жизни. Я с детства об этом мечтала. Энди — герой для всех нас. Это настоящий подарок и честь для меня, что он мне предложил. Я бы никогда не отказалась. Надеюсь, смогу научиться чему-то о выходах к сетке или ещё о чём-то», — приводит слова Радукану The Tennis Letter.

Напомним, сезон-2024 станет последним в карьере Маррея. Ранее Энди снялся с одиночного разряда Уимблдона, так как не успел восстановиться после операции на спине. Помимо микста, Энди сыграет в паре с братом Джейми.