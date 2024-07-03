Даяна Ястремская одержала волевую победу над Грачёвой во втором круге Уимблдона-2024

27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская в непростом матче обыграла француженку Варвару Грачёву. Во втором круге Уимблдона-2024 украинка победила в трёх сетах – 3:6, 6:4, 7:6 (10:5).

Матч продолжался 2 часа 35 минут. На счету Ястремской шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. Грачёва выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

В третьем сете Грачёва, ранее представлявшая Россию, подавала на матч при счёте 5:4.

В 1/16 финала Уимблдона-2024 Даяна Ястремская сыграет с 37-й ракеткой мира хорватской теннисисткой Донной Векич, которая во втором круге обыграла россиянку Эрику Андрееву со счётом 6:3, 6:2.