Карен Хачанов высказался о выходе во 2-й круг Уимблдона-2024 на снятии Карацева

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход во второй круг Уимблдона-2024.

В стартовом для себя матче Хачанов (21) сражался с соотечественником Асланом Карацевым (99-я ракетка мира). Карен со счётом 6:3 выиграл первый сет встречи, второй в упорной борьбе забрал Аслан (7:6 (7:4)), не менее напряжённая третья партия завершилась со счётом 7:6 (13:11) в пользу Хачанова. На старте четвёртого сета Карен сделал брейк (2:0), после чего Аслан отказался продолжить поединок.

«Доволен результатом, потому что выиграл этот матч. Была ситуация, когда он упал на тай-брейке в очень напряжённом третьем сете. Там были очень равные и тяжёлые розыгрыши. Очень рад, что смог забрать этот тай-брейк. Увидел, что ему становится трудно бежать вправо, на форхенд. Надеюсь, что это не серьёзная травма, а просто боль, и хуже не станет.

Я хорошо играл. Иногда вопрос в том, как ты выигрываешь важные моменты, важные сеты. Рад, что смог одержать победу на траве, особенно на Уимблдоне, после того как два года не играл на этом покрытии. Постараюсь и дальше становиться лучше и играть лучше. Это хорошая победа.

Что бы я хотел поправить в своей игре? Приём и долгие розыгрыши на некоторых мячах. Ищу баланс между обороной и крайне агрессивной игрой», — приводит слова Хачанова Ubitennis.