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Карен Хачанов впервые объяснил, почему отказался от поездки на Олимпиаду-2024 в Париже

Карен Хачанов впервые объяснил, почему отказался от поездки на Олимпиаду-2024 в Париже
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов объяснил своё решение отказаться от участия в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Есть несколько причин. Главная — моё расписание и календарь, по состоянию здоровья из-за травмы в прошлом году я всё лето не играл. Поэтому, к сожалению, в этом пришлось принять такое непростое решение. Я решил, что организму будет тяжело переходить с травы на грунт ради одного турнира, а затем сразу, без подготовки, начинать играть на харде. У меня до сих иногда пор возникают небольшие проблемы из-за той травмы. Это больше общая проблема, поэтому мне надо много работать с физиотерапевтом и тренером по физподготовке, чтобы такого не было», — приводит слова Хачанова Ubitennis.

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