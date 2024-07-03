«Я буду счастлив». Даниил Медведев поделился настроем на Олимпиаду-2024

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, по какой причине решил сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Медведеву задали такой вопрос в связи с волной снятий с олимпийского турнира топовых игроков.

«Это решение далось мне легко. Мне очень понравилось в Токио, понравилась атмосфера. А там ещё был ковид, без людей, но мне всё равно понравилась атмосфера. Уверен, в Париже будет ещё круче. Если думать исключительно о карьере, то лучше ехать в Канаду готовиться к хардовому сезону. Но когда мне будет 40, я смогу сказать, что играл на Олимпиадах в Токио, в Париже, Лос-Анджелесе, у меня много всего классного было в жизни, в карьере. Я буду счастлив, буду много готовиться к парам и миксту, думаю, там у меня больше шансов, чем в одиночном разряде «Ролан Гаррос». Я классно проведу время, буду играть в удовольствие», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2024.