Роджер Федерер выразил надежду на успехи Джоковича, Маррея и Надаля

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер выразил надежду на успехи своих бывших соперников серба Новака Джоковича, британца Энди Маррея и испанца Рафаэля Надаля.

«Надеюсь, что Новак сможет побить все рекорды. Надеюсь, что Маррей будет играть пока ему позволяет бедро, пока есть голод. Рафа испытывал не лучшие времена, но надеюсь, что он будет побеждать как можно больше», – сказал Федерер в эфире подкаста What Now, ведущим которого является комик Тревор Ноа.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году. Джокович играет на Уимблдоне-2024 в одиночном разряде, Маррей – в смешанном и парном разрядах, Надаль пропускает турнир. Все трое теннисистов планируют принять участие в Олимпийских играх в Париже (Франция).