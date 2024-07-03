Даниил Медведев ответил, что будет, если дочь сломает его кубок чемпиона US Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к титулу чемпиона US Open – 2021.

— Что больше всего изменилось в вашей жизни после победы на US Open – 2021?

— Теперь он у меня есть. Много больших чемпионов много раз выходили в финал, но не смогли выиграть. Потому что против тебя всегда сильные соперники, это тяжело, надо выиграть семь матчей. Кто-то выигрывает 24 «Шлема», кто-то девять, а кто-то из чемпионов вообще ни одного. Рад, что я смог добиться этого в своей карьере, буду стараться выиграть больше. Сколько – не знаю. У меня уже были шансы это сделать, но не получилось. Буду пробовать дальше. Для меня это очень важное достижение, у меня дома стоит кубок, я его вижу, и, что бы ни случилось, я всегда могу сказать, что являюсь чемпионом US Open. И очень этим горжусь.

— Дочка с кубком играет?

— Она пока не проявляла к нему интереса, но я ей, конечно, разрешу. Мне всё равно. Эти вещи важны для меня, но, если дочка сломает, не страшно», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2024.