«Одновременно люблю и ненавижу». Фоньини — о победе над Руудом

94-я ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Напомним, в матче второго круга Фоньини победил со счётом 6:4. 7:5, 6:7 (1:7), 6:3.

В третьем сете 37-летний Фоньини вёл со счётом 5:2, но Рууд сумел перевести матч в четвёртую партию. Итальянец выиграл встречу с четвёртого матчбола.

– Вы подавали на матч дважды в третьем сете, было несколько матчболов. Что происходило в голове в те моменты?

– В голову пришло одно: «Вот почему я одновременно люблю и ненавижу этот вид спорта, – сказал Фоньини в интервью на корте после матча.

Фоньини – экс девятая ракетка мира и победитель девяти турниров АТР в одиночном разряде, включая один «Мастерс». В парном разряде итальянец поднимался на восьмую строчку мирового рейтинга, а также побеждал на турнире «Большого шлема» – на Australian Open в 2015 году.