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«Мы отрефлексировали прошлое». Шарапова — о перерождении отношений с Сереной Уильямс

«Мы отрефлексировали прошлое». Шарапова — о перерождении отношений с Сереной Уильямс
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о перерождении отношений с 23-кратной победительницей мэйджоров американкой Сереной Уильямс.

Напомним, когда Мария и Серена были действующими теннисистками, их отношения чаще всего отличались напряжённостью на фоне соперничества и публичности.

— Каковы сейчас ваши отношения с Сереной спустя столько лет? Они имели большое значение для ваших карьер. Сейчас мы видим вас на «Мет Гала» делающими селфи…
— Сейчас мы пришли к тому, что отрефлексировали прошлое и здорово надо всем посмеялись. Я смотрю на неё сейчас – у неё двое детей, сильный бизнес. Нам было очень весело. И у нас есть отличные переписки в телефонах», — сказала Шарапова в эфире Tennis Channel.

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