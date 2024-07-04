Даяна Ястремская отказалась пожимать руку экс-россиянке Варваре Грачёвой

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27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась от рукопожатия с француженкой Варварой Грачёвой.

Во вторник, 3 июля, спортсменки провели очный матч второго круга на Уимблдоне-2024. Победу одержала Ястремская со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (10:5). По окончании матча Грачёва протянула ладонь для рукопожатия, но представительница Украины от него отказалась.

Фото: Скриншот из трансляции

Варвара родилась в городе Жуковском в Московской области. До июня 2023 года Грачёва играла под флагом России. После получения французского гражданства она стала выступать за Францию.

В третьем круге Уимблдона-2024 Ястремская сыграет с 37-й ракеткой мира хорватской теннисисткой Донной Векич. Она обыграла россиянку Эрику Андрееву в матче второго раунда со счётом 6:3, 6:2.