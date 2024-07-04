Медведев — о Синнере и Алькарасе: у меня есть прогноз, кто из них выиграет больше «Шлемов»

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос журналиста, с кем ему страшнее играть – с итальянцем Янником Синнером или испанцем Карлосом Алькарасом.

«Не скажу, что боюсь, хотя я много им проигрывал. Но когда я играю с ними, у меня нет страха. С Янником мы дважды играли в этом году, и на АО, и в Майами я не боялся, но результаты были разными. Если мы говорим о таланте, хотя талант – не то слово, скорее – качество ударов. Я никогда не видел ничего подобного, как у Карлоса. Но он не такой стабильный, как Янник.

У них великолепное противостояние, взять тот же пятисетовик на «Ролан Гаррос». У них отличное противостояние, но я постараюсь доставить им трудности. Не люблю делать прогнозы. У меня-то в голове есть прогноз, кто больше «Шлемов» выиграет и так далее, но озвучивать его не хочу. Поживём – увидим. Может, когда завершу карьеру, то скажу. Посмотрим, у кого будет больше «Шлемов». Да нет, шучу!» — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2024.