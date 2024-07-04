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Янник Синнер вышел в 3-й круг Уимблдона-2024, одолев Маттео Берреттини

Янник Синнер вышел в 3-й круг Уимблдона-2024, одолев Маттео Берреттини
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго раунда Синнер (1) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4) обыграл финалиста Уимблдона-2021, 59-ю ракетку мира соотечественника Маттео Берреттини.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 20:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 2 7 7
6 3 		6 4 6 6 4
             
Маттео Берреттини
59
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Встреча Синнера с Берреттини продлилась 3 часа и 46 минут. В её рамках Синнер 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Берреттини 28 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.

Отметим, что в прошлом году Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона.

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