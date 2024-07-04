Янник Синнер вышел в 3-й круг Уимблдона-2024, одолев Маттео Берреттини

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2024.

В матче второго раунда Синнер (1) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4) обыграл финалиста Уимблдона-2021, 59-ю ракетку мира соотечественника Маттео Берреттини.

Встреча Синнера с Берреттини продлилась 3 часа и 46 минут. В её рамках Синнер 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Берреттини 28 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.

Отметим, что в прошлом году Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона.