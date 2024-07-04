Жена Роджера Федерера присутствовала на матче Синнер — Берреттини на Уимблдоне

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2024. В матче второго раунда Синнер (1) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4) обыграл финалиста Уимблдона-2021, 59-ю ракетку мира соотечественника Маттео Берреттини.

Отметим, игру двух итальянцев посетила супруга 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», Роджера Федерера, известного швейцарского теннисиста, Мирка Федерер. Она присутствовала на трибуне и общалась с дочерью

Фото: Скриншот из трансляции

Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.

Отметим, что в прошлом году Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона.

Теннисист с наибольшим количеством трофеев: