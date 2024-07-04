Карен Хачанов рассказал о том, как будет улучшать свой теннис на Уимблдоне

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о том, как за счёт тренировок он собирается улучшать свой теннис на Уимблдоне.
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— Вы доходили до полуфинала турнира «Большого шлема». Как справляетесь с ожиданиями?
— Я уже много раз говорил. Стараешься показать свой лучший теннис, особенно на ТБШ и крупнейших турнирах. Сейчас я фокусируюсь на каждом дне и каждом матче, просто хочу становиться лучше. Последние несколько недель я не добивался желаемых результатов, так что сейчас даже не пытаюсь заглянуть далеко. Стараюсь сохранять уверенность в игре, которую ищу. Фокусируюсь на простых вещах и далеко не заглядываю.
— То есть больше работаете над ментальной частью?
— Это всё связано. О чем ты думаешь? Как работает твоя голова? Как справляешься со стрессом? Как играешь? Агрессивно. Оборонительно. Всё связано. Стараешься собрать этот пазл, чтобы все работало как надо. Я говорю не только о резульатах, а о том, как себя чувствуешь, как принимаешь ошибки, как идёшь дальше, как реагируешь и обо всей драме, которая бывает в матчах, — приводит слова Хачанова Ubitennis.
Соперником Хачанова во втором круге Уимблдона-2024 станет французский теннисист Кентен Алис (Q, 220-я ракетка мира).
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