ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов рассказал о том, как будет улучшать свой теннис на Уимблдоне

Карен Хачанов рассказал о том, как будет улучшать свой теннис на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о том, как за счёт тренировок он собирается улучшать свой теннис на Уимблдоне.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 17:30 МСК
Кентен Алис
220
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Вы доходили до полуфинала турнира «Большого шлема». Как справляетесь с ожиданиями?
— Я уже много раз говорил. Стараешься показать свой лучший теннис, особенно на ТБШ и крупнейших турнирах. Сейчас я фокусируюсь на каждом дне и каждом матче, просто хочу становиться лучше. Последние несколько недель я не добивался желаемых результатов, так что сейчас даже не пытаюсь заглянуть далеко. Стараюсь сохранять уверенность в игре, которую ищу. Фокусируюсь на простых вещах и далеко не заглядываю.

— То есть больше работаете над ментальной частью?
— Это всё связано. О чем ты думаешь? Как работает твоя голова? Как справляешься со стрессом? Как играешь? Агрессивно. Оборонительно. Всё связано. Стараешься собрать этот пазл, чтобы все работало как надо. Я говорю не только о резульатах, а о том, как себя чувствуешь, как принимаешь ошибки, как идёшь дальше, как реагируешь и обо всей драме, которая бывает в матчах, — приводит слова Хачанова Ubitennis.

Соперником Хачанова во втором круге Уимблдона-2024 станет французский теннисист Кентен Алис (Q, 220-я ракетка мира).

Календарь матчей Уимблдона – 2024
Турнирная сетка Уимблдона – 2024
Материалы по теме
Фото
Жена Роджера Федерера присутствовала на матче Синнер — Берреттини на Уимблдоне
Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 15:10 МСК
Аслан Карацев
99
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		7 7 6 11 0
6 		6 4 7 13 2
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Главные трофеи российского тенниса:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android