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Янник Синнер обратился к фанатам на трибунах после победы над Берреттини на Уимблдоне

Янник Синнер обратился к фанатам на трибунах после победы над Берреттини на Уимблдоне
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к болельщикам на стадионе после победы в матче второго круга над финалистом Уимблдона-2021, 59-й ракеткой мира соотечественника Маттео Берреттини со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4) и выхода в третий круг турнира в Лондоне.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 20:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 2 7 7
6 3 		6 4 6 6 4
             
Маттео Берреттини
59
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Как я уже говорил в первом туре, для меня большая честь играть здесь, на таком невероятном стадионе. Сегодня у меня был первый матч на центральном корте. Это действительно нечто особенное. Поддержка была потрясающей. Надеюсь увидеть вас всех в следующем туре. Спокойной ночи», — сказал Синнер после матча.

Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.

Отметим, что в прошлом году Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона.

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