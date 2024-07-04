Янник Синнер обратился к фанатам на трибунах после победы над Берреттини на Уимблдоне

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к болельщикам на стадионе после победы в матче второго круга над финалистом Уимблдона-2021, 59-й ракеткой мира соотечественника Маттео Берреттини со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4) и выхода в третий круг турнира в Лондоне.
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«Как я уже говорил в первом туре, для меня большая честь играть здесь, на таком невероятном стадионе. Сегодня у меня был первый матч на центральном корте. Это действительно нечто особенное. Поддержка была потрясающей. Надеюсь увидеть вас всех в следующем туре. Спокойной ночи», — сказал Синнер после матча.
Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.
Отметим, что в прошлом году Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона.
Теннисист с наибольшим количеством трофеев:
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