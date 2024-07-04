Янник Синнер прокомментировал тяжёлый выход в третий круг Уимблдона-2024

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в третий круг Уимблдона-2024 после победы в матче второго круга над финалистом Уимблдона-2021, 59-й ракеткой мира соотечественника Маттео Берреттини со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4).

«Сегодня был очень тяжёлый матч для меня. Мы оба играли очень хорошо. Маттео показал себя очень-очень хорошо. Да и я держал уровень особенно в первых двух сетах. Потом я допустил пару ошибок в начале третьего сета, после чего уверенность Маттео начала расти ещё больше. В целом это был хороший матч с обеих сторон. Рад завершить эту встречу в четырёх сетах. Посмотрим, что будет в следующем круге», — сказал Синнер на пресс-конференции после матча.

Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.

Отметим, что в прошлом году Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона.

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