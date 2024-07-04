Гауфф – о Маррее: его наследие в том, что он просто боец

Чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира Кори Гауфф высказалась о британце Энди Маррее.

«Только что смотрела видео, как он поправляет журналистов по статистике. Часто люди говорят в духе: «Вот этот был первым, кто это сделал». А на самом деле Серена и Винус или ещё кто сделал это намного раньше. Я очень ценю и его, и его маму за всё, что они сделали для равенства женского спорта.

Его наследие в том, что он просто боец. Где бы он ни играл, здесь на Центральном корте или на турнире ITF, он всегда выкладывается на 100%. Очень жаль, что он не смог сыграть здесь ещё один матч, потому что он заслуживает завершить карьеру на своих условиях. Надеюсь, в паре с братом он хорошо выступит. Он – легенда спорта с невероятной карьерой, многие о такой мечтают», — приводит слова Гауфф The Tennis Letter.

Напомним, во втором круге Уимблдона-2024 Гауфф обыграла румынку Анку-Алексию Тодони со счётом 6:2, 6:1.

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