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«Он не будет плакаться, как на «РГ»-2023». Риндеркнеш — о матче с Фритцем на Уимблдоне

«Он не будет плакаться, как на «РГ»-2023». Риндеркнеш — о матче с Фритцем на Уимблдоне
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Французский теннисист, 76-я ракетка мира, Артур Риндеркнеш неожиданно высказался о предстоящем матче второго круга Уимблдона-2024 против 12-й ракетки американца Тэйлора Фритца.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 16:30 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Артур Риндеркнеш
76
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

«Атмосфера будет тише, чем на Ролан Гаррос — 2023, и он не будет так много ныть. Он немного поплакал, сказав, что было слишком шумно, но я не держу на него зла. Он ошибался, если думал, что французская публика будет посылать ему поцелуи между розыгрышами», – приводит слова Риндеркнеша журналист L'Equipe Квентин Мойнет.

Отметим, в прошлом году они играли между собой во втором круге «Ролан Гаррос» – тогда американца 5 минут освистывали после победы.

Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является как раз Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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