«Он не будет плакаться, как на «РГ»-2023». Риндеркнеш — о матче с Фритцем на Уимблдоне

Французский теннисист, 76-я ракетка мира, Артур Риндеркнеш неожиданно высказался о предстоящем матче второго круга Уимблдона-2024 против 12-й ракетки американца Тэйлора Фритца.
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«Атмосфера будет тише, чем на Ролан Гаррос — 2023, и он не будет так много ныть. Он немного поплакал, сказав, что было слишком шумно, но я не держу на него зла. Он ошибался, если думал, что французская публика будет посылать ему поцелуи между розыгрышами», – приводит слова Риндеркнеша журналист L'Equipe Квентин Мойнет.
Отметим, в прошлом году они играли между собой во втором круге «Ролан Гаррос» – тогда американца 5 минут освистывали после победы.
Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является как раз Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Теннисист с наибольшим количеством трофеев:
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