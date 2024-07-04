Уимблдон-2024, мужчины: результаты третьего игрового дня, сетка соревнований

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Завершился третий игровой день Уимблдона-2024 (травяной турнир «Большого шлема») у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми его результатами.

Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Результаты матчей 3 июля:

Карен Хачанов (Россия, 21) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:7, 7:6, 2:0 (отказ Карацева);

Уго Умбер (Франция, 16) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LD) — 7:6, 6:1, 6:3;

Кентен Алис (Франция, Q) — Кристофер Юбэнкс (США) — 6:4, 6:4, 6:2;

Фрэнсис Тиафо (США, 29) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6, 6:1, 6:3;

Роман Сафиуллин (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 26) — 6:7, 3:6, 7:5, 6:3, 6:4;

Брэндон Накашима (США) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:2;

Фабио Фоньини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:4, 7:5, 6:7, 6:3;

Александр Бублик (Казахстан, 23) — Артур Казо (Франция) — 6:4, 7:6, 6:4;

Даниил Медведев (Россия, 5) — Александр Мюллер (Франция) — 6:7, 7:6, 6:4, 7:5;

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6, 4:6, 5:7, 7:6, 6:3;

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александар Вукич (Австралия) — 7:6, 6:2, 6:2;

Танаси Коккинакис (Австралия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 17) — 4:6, 5:7, 7:6, 6:4, 6:4;

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4;

Томаш Махач (Чехия) — Давид Гоффен (Бельгия, LL) — 3:6, 3:6, 6:4, 6:1, 7:6;

Артур Риндеркнеш (Франция) — Кей Нисикори (Япония, SR) — 5:7, 6:4, 6:7, 6:3, 6:2;

Люка Пуй (Франция, Q) — Ласло Джере (Сербия) — 3:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:1;

Алехандро Табило (Чили, 24) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 6:2, 7:5, 6:3;

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — 5:7, 6:3, 7:6, 7:6;

Миомир Кецманович (Сербия) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) — 4:6, 7:6, 1:6, 6:2, 6:3;

Томми Пол (США, 12) — Отто Виртанен (Финляндия, Q) — 4:6, 6:3, 5:7, 7:5, 6:4;

Янник Синнер (Италия, 1) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6, 7:6, 2:6, 7:6.

Главные трофеи российского тенниса: