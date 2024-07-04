Уимблдон-2024, женщины: результаты третьего игрового дня, сетка соревнований

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Вчера, 3 июля, завершился второй игровой день турнира «Большого шлема» — Уимблдона-2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители матчей).

Эмма Наварро 6:4 6:1 Наоми Осака

Корри Гауфф 6:2 6:1 Анка-Алексия Тодони

Эмма Радукану 6:1 6:2 Элисе Мертенс

Ясмин Паолини 7:6 6:2 Гретье Миннен

Сонал Картал 6:3 5:7 6:3 Клара Бюрель

Юле Нимайер 6:2 6:1 Виктория Голубич

Кэти Волынец 6:2 7:5 Мария Карле

Мария-Камила Осорио Серрано 6:3 6:1 Лорен Дэвис

Даниэль Коллинс 6:3 7:6 Клара Таусон

Мария Саккари 7:5 6:3 Аранча Рус

Беатрис Хаддад Майа 7:5 6:3 Магдалена Фрех

Даяна Ястремская 3:6 6:4 7:6 Варвара Грачева

Барбора Крейчикова 7:6 6:7 7:5 Вероника Кудерметова

Диана Шнайдер 6:1 6:1 Слоан Стивенс

Лулу Сан 4:6 6:3 6:2 Юлия Стародубцева

Элина Свитолина 7:5 6:7 6:3 Магда Линетт

Донна Векич 6:2 6:3 Эрика Андреева

Бьянка Андрееску 6:3 7:6 Линда Носкова

Чжу Линь 6:4 6:3 Анастасия Павлюченкова

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