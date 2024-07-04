Уимблдон-2024, женщины: результаты третьего игрового дня, сетка соревнований

Вчера, 3 июля, завершился второй игровой день турнира «Большого шлема» — Уимблдона-2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители матчей).
Эмма Наварро 6:4 6:1 Наоми Осака
Корри Гауфф 6:2 6:1 Анка-Алексия Тодони
Эмма Радукану 6:1 6:2 Элисе Мертенс
Ясмин Паолини 7:6 6:2 Гретье Миннен
Сонал Картал 6:3 5:7 6:3 Клара Бюрель
Юле Нимайер 6:2 6:1 Виктория Голубич
Кэти Волынец 6:2 7:5 Мария Карле
Мария-Камила Осорио Серрано 6:3 6:1 Лорен Дэвис
Даниэль Коллинс 6:3 7:6 Клара Таусон
Мария Саккари 7:5 6:3 Аранча Рус
Беатрис Хаддад Майа 7:5 6:3 Магдалена Фрех
Даяна Ястремская 3:6 6:4 7:6 Варвара Грачева
Барбора Крейчикова 7:6 6:7 7:5 Вероника Кудерметова
Диана Шнайдер 6:1 6:1 Слоан Стивенс
Лулу Сан 4:6 6:3 6:2 Юлия Стародубцева
Элина Свитолина 7:5 6:7 6:3 Магда Линетт
Донна Векич 6:2 6:3 Эрика Андреева
Бьянка Андрееску 6:3 7:6 Линда Носкова
Чжу Линь 6:4 6:3 Анастасия Павлюченкова
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