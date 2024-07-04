Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 4 июля

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт четвёртый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

Из российских теннисистов в четвёртый день соревнований сыграют 44-й номер рейтинга ATP Роман Сафиуллин и 22-й номер мировой классификации Карен Хачанов. Также сегодня продолжат борьбу на турнире Алекс де Минор, Новак Джокович, Хольгер Руне, Стефанос Циципас и Александр Зверев.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 4 июля

Мужчины. Примерное время начала матчей:

Второй круг

13:00

Хауме Мунар (Испания) — Алекс де Минор (Австралия);

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия);

Хуберт Хуркач (Польша) — Артюр Фис (Франция).

14:30

Григор Димитров (Болгария) — Цзюнчэн Шан (Китай);

Денис Шаповалов (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия);

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Алексей Попырин (Австралия);

Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Бен Шелтон (США);

Лучано Дардери (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия);

Флавио Коболли (Италия) — Алехандро Табило (Чили);

Томаш Махач (Чехия) — Роман Сафиуллин (Россия).

15:00

Стэн Вавринка (Швейцария) — Гаэль Монфис (Франция).

15:30

Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия).

16:30

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Йосихито Нисиока (Япония);

Хольгер Руне (Дания) — Тьяго Уайлд (Бразилия);

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Кэмерон Норри (Великобритания);

Тейлор Фритц (США) — Артур Риндеркнеш (Франция);

Танаси Коккинакис (Австрия) — Люка Пуй (Франция).

17:30

Кентен Алис (Франция) — Карен Хачанов (Россия).

18:00

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Стефанос Циципас (Греция).

18:30