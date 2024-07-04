Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 4 июля
Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт четвёртый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.
Из российских теннисистов в четвёртый день соревнований сыграют 44-й номер рейтинга ATP Роман Сафиуллин и 22-й номер мировой классификации Карен Хачанов. Также сегодня продолжат борьбу на турнире Алекс де Минор, Новак Джокович, Хольгер Руне, Стефанос Циципас и Александр Зверев.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 4 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:
Второй круг
13:00
- Хауме Мунар (Испания) — Алекс де Минор (Австралия);
- Франсиско Комесанья (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия);
- Хуберт Хуркач (Польша) — Артюр Фис (Франция).
14:30
- Григор Димитров (Болгария) — Цзюнчэн Шан (Китай);
- Денис Шаповалов (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия);
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Алексей Попырин (Австралия);
- Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Бен Шелтон (США);
- Лучано Дардери (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия);
- Флавио Коболли (Италия) — Алехандро Табило (Чили);
- Томаш Махач (Чехия) — Роман Сафиуллин (Россия).
15:00
- Стэн Вавринка (Швейцария) — Гаэль Монфис (Франция).
15:30
- Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия).
16:30
- Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Йосихито Нисиока (Япония);
- Хольгер Руне (Дания) — Тьяго Уайлд (Бразилия);
- Джек Дрэйпер (Великобритания) — Кэмерон Норри (Великобритания);
- Тейлор Фритц (США) — Артур Риндеркнеш (Франция);
- Танаси Коккинакис (Австрия) — Люка Пуй (Франция).
17:30
- Кентен Алис (Франция) — Карен Хачанов (Россия).
18:00
- Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Стефанос Циципас (Греция).
18:30
- Маркос Гирон (США) — Александр Зверев (Германия).
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