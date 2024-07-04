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Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 4 июля

Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 4 июля
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт четвёртый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

Из российских теннисистов в четвёртый день соревнований сыграют 44-й номер рейтинга ATP Роман Сафиуллин и 22-й номер мировой классификации Карен Хачанов. Также сегодня продолжат борьбу на турнире Алекс де Минор, Новак Джокович, Хольгер Руне, Стефанос Циципас и Александр Зверев.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 4 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:

Второй круг

13:00

  • Хауме Мунар (Испания) — Алекс де Минор (Австралия);
  • Франсиско Комесанья (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия);
  • Хуберт Хуркач (Польша) — Артюр Фис (Франция).

14:30

  • Григор Димитров (Болгария) — Цзюнчэн Шан (Китай);
  • Денис Шаповалов (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия);
  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Алексей Попырин (Австралия);
  • Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Бен Шелтон (США);
  • Лучано Дардери (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия);
  • Флавио Коболли (Италия) — Алехандро Табило (Чили);
  • Томаш Махач (Чехия) — Роман Сафиуллин (Россия).

15:00

  • Стэн Вавринка (Швейцария) — Гаэль Монфис (Франция).

15:30

  • Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия).

16:30

  • Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Йосихито Нисиока (Япония);
  • Хольгер Руне (Дания) — Тьяго Уайлд (Бразилия);
  • Джек Дрэйпер (Великобритания) — Кэмерон Норри (Великобритания);
  • Тейлор Фритц (США) — Артур Риндеркнеш (Франция);
  • Танаси Коккинакис (Австрия) — Люка Пуй (Франция).

17:30

  • Кентен Алис (Франция) — Карен Хачанов (Россия).

18:00

  • Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Стефанос Циципас (Греция).

18:30

  • Маркос Гирон (США) — Александр Зверев (Германия).
Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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