Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 4 июля

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт четвёртый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

Из российских теннисисток в четвёртый день соревнований сыграют Дарья Касаткина, Анна Калинская, Элина Аванесян и Людмила Самсонова. Также сегодня продолжат борьбу на турнире Ига Свёнтек, Джессика Пегула, Елена Рыбакина, Онс Жабер, Даниэль Коллинз и Ясмин Паолини.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 4 июля

Женщины. Примерное время начала матчей:

Второй круг

13:00

Марта Костюк (Украина) — Дарья Савилл (Австралия);

Ван Яфань (Китай) — Мэдисон Кис (США);

Дарья Касаткина (Россия) — Юрико Миядзаки (Великобритания);

Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвиртова (Чехия);

Кристина Букша (Испания) — Джессика Бузас Манейро (Испания);

Юлия Путинцева (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия);

Барбора Крейчикова (Чехия) — Кэти Волынец (США).

14:30

Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);

15:00

Синьюй Ван (Китай) — Джессика Пегула (США);

Кэйти Бултер (Великобритания) — Хэрриет Дарт (Великобритания);

Дарья Снигур (Украина) — Елена Остапенко (Латвия).

16:00

Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия);

Онс Жабер (Тунис) — Робин Монтгомери (США).

16:30

Каролин Гарсия (Франция) — Бернарда Пера (США);

Даниэль Коллинз (США) — Далма Галфи (Венгрия);

Юле Нимайер (Германия) — Элина Свитолина (Украина).

17:30

Елена Рыбакина (Казахстан) — Лаура Зигемунд (Германия);

Ига Свёнтек (Польша) — Петра Мартич (Хорватия).

18:30