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Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 4 июля

Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 4 июля
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт четвёртый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

Из российских теннисисток в четвёртый день соревнований сыграют Дарья Касаткина, Анна Калинская, Элина Аванесян и Людмила Самсонова. Также сегодня продолжат борьбу на турнире Ига Свёнтек, Джессика Пегула, Елена Рыбакина, Онс Жабер, Даниэль Коллинз и Ясмин Паолини.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 4 июля
Женщины. Примерное время начала матчей:

Второй круг

13:00

  • Марта Костюк (Украина) — Дарья Савилл (Австралия);
  • Ван Яфань (Китай) — Мэдисон Кис (США);
  • Дарья Касаткина (Россия) — Юрико Миядзаки (Великобритания);
  • Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвиртова (Чехия);
  • Кристина Букша (Испания) — Джессика Бузас Манейро (Испания);
  • Юлия Путинцева (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия);
  • Барбора Крейчикова (Чехия) — Кэти Волынец (США).

14:30

  • Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);

15:00

  • Синьюй Ван (Китай) — Джессика Пегула (США);
  • Кэйти Бултер (Великобритания) — Хэрриет Дарт (Великобритания);
  • Дарья Снигур (Украина) — Елена Остапенко (Латвия).

16:00

  • Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия);
  • Онс Жабер (Тунис) — Робин Монтгомери (США).
  • 16:30
  • Каролин Гарсия (Франция) — Бернарда Пера (США);
  • Даниэль Коллинз (США) — Далма Галфи (Венгрия);
  • Юле Нимайер (Германия) — Элина Свитолина (Украина).
  • 17:30
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Лаура Зигемунд (Германия);
  • Ига Свёнтек (Польша) — Петра Мартич (Хорватия).

18:30

  • Элина Аванесян (Россия) — Людмила Самсонова (Россия);
  • Каролина Возняцки (Дания) — Лейла Фернандес (Канада).
Календарь Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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