Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 4 июля
Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт четвёртый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.
Из российских теннисисток в четвёртый день соревнований сыграют Дарья Касаткина, Анна Калинская, Элина Аванесян и Людмила Самсонова. Также сегодня продолжат борьбу на турнире Ига Свёнтек, Джессика Пегула, Елена Рыбакина, Онс Жабер, Даниэль Коллинз и Ясмин Паолини.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 4 июля
Женщины. Примерное время начала матчей:
Второй круг
13:00
- Марта Костюк (Украина) — Дарья Савилл (Австралия);
- Ван Яфань (Китай) — Мэдисон Кис (США);
- Дарья Касаткина (Россия) — Юрико Миядзаки (Великобритания);
- Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвиртова (Чехия);
- Кристина Букша (Испания) — Джессика Бузас Манейро (Испания);
- Юлия Путинцева (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия);
- Барбора Крейчикова (Чехия) — Кэти Волынец (США).
14:30
- Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);
15:00
- Синьюй Ван (Китай) — Джессика Пегула (США);
- Кэйти Бултер (Великобритания) — Хэрриет Дарт (Великобритания);
- Дарья Снигур (Украина) — Елена Остапенко (Латвия).
16:00
- Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия);
- Онс Жабер (Тунис) — Робин Монтгомери (США).
- 16:30
- Каролин Гарсия (Франция) — Бернарда Пера (США);
- Даниэль Коллинз (США) — Далма Галфи (Венгрия);
- Юле Нимайер (Германия) — Элина Свитолина (Украина).
- 17:30
- Елена Рыбакина (Казахстан) — Лаура Зигемунд (Германия);
- Ига Свёнтек (Польша) — Петра Мартич (Хорватия).
18:30
- Элина Аванесян (Россия) — Людмила Самсонова (Россия);
- Каролина Возняцки (Дания) — Лейла Фернандес (Канада).
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