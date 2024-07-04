Сафиуллин — Махач: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2024

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдут встречи очередного игрового дня Уимблдона-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист 44-я ракетка мира Роман Сафиуллин и 39-й номер рейтинга ATP Томаш Махач из Чехии. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем Чехии.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 4 июля 2024
-
11:00
-
10:59
-
10:50
-
10:41
-
10:30
-
09:30
-
09:00
-
08:52
-
03:58
-
03:56
-
02:59
-
02:45
-
02:33
-
02:18
-
01:59
-
01:42
-
00:39
-
00:36
-
00:23
-
00:14
-
00:08
- 3 июля 2024
-
23:58
-
23:54
-
23:42
-
23:26
-
23:23
-
23:19
-
22:54
-
22:32
-
22:31
-
22:24
-
22:05
-
22:03
-
21:46
-
21:45