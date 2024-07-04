Даниил Медведев рассказал о сложности, которую испытывает во время игры на траве

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос журналиста о сложностях, связанных с подачей во время игры на траве.

— Что думаете о своей подаче?

— Тяжело сказать, потому что лучше всего подача у меня работает на харде. На грунте и траве я иногда хорошо подаю, как в прошлом году в Риме, а иногда она меня подводит. Думаю, у меня всё нормально с подачей. В этом году было много матчей, когда подача мне помогала. Даже на АО во всех матчах она была нестабильной, я часто отдавал свою подачу, но в каждом матче был момент, когда я входил в удар, например, против Зверева, когда проигрывал 0:2 по сетам, но потом ни разу не проиграл свою подачу, выигрывал тай-брейки. С Руусувуори было что-то похожее. Мне кажется, я возвращаюсь к привычному уровню. Не лучшая подача в туре, но довольно хорошая. Я этим доволен. Надеюсь, лучше всего буду подавать на US Open, ну и здесь, конечно.

— А в чём у вас сложности с подачей на траве?

— На траве сложнее отбивать мяч, потому что он скользит по корту. Новак в этом очень хорош, его подача сильно скользит по траве, сложно её принимать. А моя подача скользит на харде, и соперникам тяжело её принимать. Почему-то на траве моя подача не скользит так, как у других игроков. Я много над этим работаю, иногда получается, иногда нет, — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2024.

Напомним, 3 июля Даниил Медведев со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5 обыграл 102-ю ракетку мира француза Александра Мюллера в рамках второго круга Уимблдона-2024. Следующим соперником Медведева на турнире станет Ян-Леннард Штруфф (Германия).

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