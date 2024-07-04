Даниил Медведев рассказал о сложности, которую испытывает во время игры на траве

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос журналиста о сложностях, связанных с подачей во время игры на траве.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|4
|5
|
|7 7
|6
|7
— Что думаете о своей подаче?
— Тяжело сказать, потому что лучше всего подача у меня работает на харде. На грунте и траве я иногда хорошо подаю, как в прошлом году в Риме, а иногда она меня подводит. Думаю, у меня всё нормально с подачей. В этом году было много матчей, когда подача мне помогала. Даже на АО во всех матчах она была нестабильной, я часто отдавал свою подачу, но в каждом матче был момент, когда я входил в удар, например, против Зверева, когда проигрывал 0:2 по сетам, но потом ни разу не проиграл свою подачу, выигрывал тай-брейки. С Руусувуори было что-то похожее. Мне кажется, я возвращаюсь к привычному уровню. Не лучшая подача в туре, но довольно хорошая. Я этим доволен. Надеюсь, лучше всего буду подавать на US Open, ну и здесь, конечно.
— А в чём у вас сложности с подачей на траве?
— На траве сложнее отбивать мяч, потому что он скользит по корту. Новак в этом очень хорош, его подача сильно скользит по траве, сложно её принимать. А моя подача скользит на харде, и соперникам тяжело её принимать. Почему-то на траве моя подача не скользит так, как у других игроков. Я много над этим работаю, иногда получается, иногда нет, — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2024.
Напомним, 3 июля Даниил Медведев со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5 обыграл 102-ю ракетку мира француза Александра Мюллера в рамках второго круга Уимблдона-2024. Следующим соперником Медведева на турнире станет Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Главные трофеи российского тенниса:
- 4 июля 2024
-
09:00
-
08:52
-
03:58
-
03:56
-
02:59
-
02:45
-
02:33
-
02:18
-
01:59
-
01:42
-
00:39
-
00:36
-
00:23
-
00:14
-
00:08
- 3 июля 2024
-
23:58
-
23:54
-
23:42
-
23:26
-
23:23
-
23:19
-
22:54
-
22:32
-
22:31
-
22:24
-
22:05
-
22:03
-
21:46
-
21:45
-
21:30
-
21:20
-
21:04
-
21:00
-
20:57
-
20:32