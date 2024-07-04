Роман Сафиуллин — Томаш Махач: история личных встреч перед игрой 2-го круга Уимблдона-2024

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдут встречи очередного игрового дня Уимблдона-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист 44-я ракетка мира Роман Сафиуллин и 39-й номер рейтинга ATP Томаш Махач из Чехии. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем Чехии.

Это вторая встреча между Сафиуллиным и Махачем на турнирах уровня ATP. В 2022 году в матче второго круга хардового турнира в Марселе (Франция) российский теннисист одержал победу в трёх партиях — 6:7, 6:4, 7:6.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.