Хачанов — Алис: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2024

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдут встречи очередного игрового дня Уимблдона-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист 22-я ракетка мира Карен Хачанов и 220-й номер рейтинга ATP Кентен Алис из Франции. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем Франции.
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Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».
- 4 июля 2024
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