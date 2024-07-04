Хачанов — Алис: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2024

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдут встречи очередного игрового дня Уимблдона-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист 22-я ракетка мира Карен Хачанов и 220-й номер рейтинга ATP Кентен Алис из Франции. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем Франции.

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».