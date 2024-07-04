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Хачанов — Алис: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2024

Хачанов — Алис: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдут встречи очередного игрового дня Уимблдона-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист 22-я ракетка мира Карен Хачанов и 220-й номер рейтинга ATP Кентен Алис из Франции. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем Франции.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 17:45 МСК
Кентен Алис
220
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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