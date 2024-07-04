Карен Хачанов — Кентен Алис: история личных встреч перед матчем 2-го круга Уимблдона-2024

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдут встречи очередного игрового дня Уимблдона-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист 22-я ракетка мира Карен Хачанов и 220-й номер рейтинга ATP Кентен Алис из Франции. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем Франции.
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Это первая встреча между Хачановым и Алисом на турнирах уровня ATP.
Французский теннисист пробился в основную сетку Уимблдона-2024 из квалификации.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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