Карен Хачанов — Кентен Алис: история личных встреч перед матчем 2-го круга Уимблдона-2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдут встречи очередного игрового дня Уимблдона-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист 22-я ракетка мира Карен Хачанов и 220-й номер рейтинга ATP Кентен Алис из Франции. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем Франции.

Это первая встреча между Хачановым и Алисом на турнирах уровня ATP.

Французский теннисист пробился в основную сетку Уимблдона-2024 из квалификации.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.