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Карен Хачанов — Кентен Алис: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона-2024

Карен Хачанов — Кентен Алис: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходят встречи очередного игрового дня Уимблдона-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист 22-я ракетка мира Карен Хачанов и 220-й номер рейтинга ATP Кентен Алис из Франции. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и представителем Франции.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 17:30 МСК
Кентен Алис
220
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Это первая встреча между Хачановым и Алисом на турнирах уровня ATP.

Французский теннисист пробился в основную сетку Уимблдона-2024 из квалификации.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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