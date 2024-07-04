На Уимблдоне-2024 показан 2-й результат по камбэкам в мужской сетке первого круга на ТБШ

В восьми матчах первого круга мужского одиночного разряда Уимблдона-2024 теннисисты одерживали победу, проигрывая по сетам 0-2. Это второй показатель по камбэкам в первом круге мужской сетки турниров «Большого шлема». На US Open — 2012 девять встреч закончились победой теннисиста, уступавшего по сетам 0-2.

В число теннисистов, совершивших камбэки в 1/64 финала, вошёл россиянин Роман Сафиуллин. Его матч с 30-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло закончился со счётом — 6:7, 3:6, 7:5, 6:3, 6:4. Другой россиянин Павел Котов уступил австралийцу Джордану Томпсону, ведя по ходу матча 2-0 (7:5, 7:5, 4:6, 4:6, 4:6).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.