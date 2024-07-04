Касаткина — Миядзаки: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2024

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретятся 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 148-й номер рейтинга WTA британка Юрико Миядзаки.
Матч должен был состояться в среду, 3 июля, однако был перенесён из-за дождливой погоды на сегодня.
Встреча состоится на корте №18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Великобритании.
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Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
- 4 июля 2024
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