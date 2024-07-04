ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — третий теннисист, победивший соотечественников в 14 первых матчах с ними

Янник Синнер — третий теннисист, победивший соотечественников в 14 первых матчах с ними
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в матче второго круга Уимблдона-2024 одержал победу над соотечественником Маттео Берреттини — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4). Он провёл 14-й матч с итальянскими теннисистами на турнирах ATP и во всех одержал победы.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 20:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 2 7 7
6 3 		6 4 6 6 4
             
Маттео Берреттини
59
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Синнер стал третьим теннисистом в Открытой эре, победившим соотечественников в первых 14 матчах с ними. До него такого результата добивались Боб Хьюитт из Австралии и аргентинец Гильермо Вилас.

Напомним, 22-летний Синнер стал первым итальянцем, возглавившим мировой рейтинг ATP.

Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович. Отметим, что в прошлом году Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Материалы по теме
Янник Синнер прокомментировал тяжёлый выход в третий круг Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android