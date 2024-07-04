Янник Синнер — третий теннисист, победивший соотечественников в 14 первых матчах с ними
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в матче второго круга Уимблдона-2024 одержал победу над соотечественником Маттео Берреттини — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4). Он провёл 14-й матч с итальянскими теннисистами на турнирах ATP и во всех одержал победы.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 20:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|2
|7 7
|
|6 4
|6
|6 4
59
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Синнер стал третьим теннисистом в Открытой эре, победившим соотечественников в первых 14 матчах с ними. До него такого результата добивались Боб Хьюитт из Австралии и аргентинец Гильермо Вилас.
Напомним, 22-летний Синнер стал первым итальянцем, возглавившим мировой рейтинг ATP.
Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович. Отметим, что в прошлом году Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона.
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