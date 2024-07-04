Янник Синнер — третий теннисист, победивший соотечественников в 14 первых матчах с ними

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в матче второго круга Уимблдона-2024 одержал победу над соотечественником Маттео Берреттини — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4). Он провёл 14-й матч с итальянскими теннисистами на турнирах ATP и во всех одержал победы.

Синнер стал третьим теннисистом в Открытой эре, победившим соотечественников в первых 14 матчах с ними. До него такого результата добивались Боб Хьюитт из Австралии и аргентинец Гильермо Вилас.

Напомним, 22-летний Синнер стал первым итальянцем, возглавившим мировой рейтинг ATP.

Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович. Отметим, что в прошлом году Синнер дошёл до полуфинала Уимблдона.