Калинская — Боузкова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2024

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт четвёртый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. В матче второго круга встретятся 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и 40-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова. Встреча пройдёт на корте №15 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 16:00 мск.
Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между представительницами России и Чехии.
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Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Боузковой. Она выиграла 6:1, 7:5 в первом круге Цинциннати в 2020 году, а в Гвадалахаре-2022 Анна снялась, уступая 2:5 в первой партии четвертьфинального поединка.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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