ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская — Боузкова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2024

Калинская — Боузкова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт четвёртый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. В матче второго круга встретятся 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и 40-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова. Встреча пройдёт на корте №15 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 16:00 мск.

Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между представительницами России и Чехии.

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 16:00 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
40
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Боузковой. Она выиграла 6:1, 7:5 в первом круге Цинциннати в 2020 году, а в Гвадалахаре-2022 Анна снялась, уступая 2:5 в первой партии четвертьфинального поединка.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
Материалы по теме
Янник Синнер обратился к фанатам на трибунах после победы над Берреттини на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android