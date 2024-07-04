Пресс-служба Уимблдона обратилась к Марии Шараповой по поводу её визита на турнир

В среду, 3 июля, чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова присутствовала в королевской ложе Уимблдона-2024.

«Замечательно, что ты с нами, Мария», — говорится в сообщении пресс-службы Уимблдона в соцсетях с добавлением эмодзи «зелёное сердце».

3 июля исполнилось ровно 20 лет победе Шараповой в Уимблдонском турнире. 3 июля 2004 года она выиграла Уимблдон в 17-летнем возрасте. В финале россиянка обыграла американскую теннисистку Серену Уильямс со счётом 6:1, 6:4.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.