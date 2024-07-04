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«С удовольствием увидела бы его». Остапенко пригласила Лил Уэйна на игру

«С удовольствием увидела бы его». Остапенко пригласила Лил Уэйна на игру
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14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко, являясь поклонницей американского рэпера Лил Уэйна, пригласила его на свой матч.

«Он прислал мне сообщение, в котором говорилось, что он тоже мой большой поклонник. Так что для меня это было как… Пялилась в свой телефон. Остановилась и пялилась в свой телефон минут пять. Я не могла поверить, что Лил Уэйн написал мне. Это потрясающе…

Я бы с удовольствием увидела его в своей ложе, может быть, когда буду играть на US Open или когда буду в США. Конечно, с удовольствием увидела бы, как он смотрит, как я играю!» — приводит слова Остапенко Tennis Channel.

В марте Остапенко посетила тур американского рэпера Дрейка «Big As the What», в котором участвовал Лил Уэйн, на Amerant Bank Arena. Когда она несколько месяцев спустя вспоминала этот опыт во время интервью Tennis Channel, то призналась, что в тот вечер была большим поклонником Лил Уэйна, чем Дрейка.

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