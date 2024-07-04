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Александр Каливод назвал главного героя среди россиян в мужской части Уимблдона-2024

Александр Каливод назвал главного героя среди россиян в мужской части Уимблдона-2024
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Заслуженный тренер Александр Каливод прокомментировал выступление российских теннисистов в первом круге мужской сетки Уимблдона-2024.

«Я считаю, что победа Сафиуллина стала главным событием для наших теннисистов в первом круге Уимблдона, он наш главный герой. Роман проявил характер и сумел отыграться после проигрыша двух сетов у сильного соперника. Очень жаль Павла Котова, он боролся против Джордана Томпсона, вёл 2-0, но упустил победу, при этом оставил очень приятное впечатление. Даня Медведев сыграл уже два круга и сделал то, что должен был.

Меня удивило поражение Андрея Рублёва. Всё-таки малоизвестный игрок из второй сотни мира обыграл шестую ракетку, думаю, мало кто этого ожидал. К сожалению, не удалось посмотреть матч Карена Хачанова и Аслана Карацева, но жаль, что он закончился снятием Карацева», — приводит слова Каливода ТАСС.

Из шести российских теннисистов, стартовавших в мужском одиночном разряде Уимблдона, выступление на турнире продолжают Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Даниил Медведев.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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