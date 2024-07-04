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«Я должен подъехать». Лил Уэйн отреагировал на приглашение Остапенко прийти на игру

«Я должен подъехать». Лил Уэйн отреагировал на приглашение Остапенко прийти на игру
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Американский рэпер Лил Уэйн отреагировал на приглашение 14-й ракетки мира латвийской теннисистки Елены Остапенко посетить её матч в США.

«Я должен подъехать к Елене Остапенко», — написал рэпер в социальных сетях.

Ранее Елена Остапенко рассказала, что с удовольствием увидела бы Лил Уэйна в своей ложе, когда будет играть на US Open или когда будет в США. А также заявила, что ей было бы интересно увидеть, как он смотрит на игру.
Напомним, в марте Остапенко посетила тур американского рэпера Дрейка «Big As the What», в котором участвовал Лил Уэйн, на Amerant Bank Arena. Когда она несколько месяцев спустя вспоминала этот опыт во время интервью Tennis Channel, то призналась, что в тот вечер была большим поклонником Лил Уэйна, чем Дрейка.

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