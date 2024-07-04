«Он не дал мне кислорода». Берреттини — о матче с Синнером на Уимблдоне-2024

59-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение в матче второго круга на Уимблдоне-2024 с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Его карьера и моя прошлым летом складывались по-разному. Я не был в таком же счастливом месте, как сейчас. Я немного боролся. Это был момент, когда он начал играть всё лучше и лучше. Очевидно, теперь у него гораздо больше уверенности. Думаю, за весь матч он пропустил три мяча. Он не дал мне того кислорода, который иногда нужен.

Ожидал действительно солидного игрока, который хорошо играл. Но он меня удивил. Удивился тому, как я справился с этим уровнем. У меня был перерыв в сетах, которые я почти проиграл. Действительно горжусь собой. Он совершенствуется с каждым днём. Он всегда хорошо возвращался и очень хорошо бегал, но его такт и умение читать моменты и играть не только в ритме, но и с вращением и некоторым подрезом, они отлично справляются со своей задачей. Это одна из причин, почему он сейчас №1 в мире», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

Напомним, в среду, 3 июля, Янник Синнер со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4) обыграл Маттео Берреттини.