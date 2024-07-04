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Сколько россиян сегодня выйдет в третий круг Уимблдона-2024?

Сколько россиян сегодня выйдет в третий круг Уимблдона-2024?
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день Уимблдона-2024. В рамках второго круга сыграют шесть россиян.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать, сколько россиян сегодня пройдёт в третий круг Уимблдона-2024.

Проголосовать также можно здесь.

Расписание матчей россиян на сегодня:

  • 13:00 мск — Дарья Касаткина (Россия) - Юрико Миядзаки (Великобритания);
  • 14:30 мск — Роман Сафиуллин (Россия) — Томаш Махач (Чехия);
  • 16:00 мск — Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия);
  • 17:30 мск — Карен Хачанов (Россия) — Кентен Алис (Франция);
  • 18:30 мск — Элина Аванесян (Россия) — Людмила Самсонова (Россия).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Среди женщин действующей чемпионкой является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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