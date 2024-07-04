ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Линда Носкова пережила потерю матери перед началом Уимблдона-2024

Линда Носкова пережила потерю матери перед началом Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

26-я ракетка мира 19-летняя чешская теннисистка Линда Носкова в воскресенье, 30 июня, потеряла мать, Ивану, которая долгое время боролась с болезнью. Об этом сообщает Prerovsky Denik.

Уже в начале сезона Ивана Носкова не смогла лично присутствовать на поездке Линды на четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В понедельник, 1 июля, на Уимблдоне-2024 Носкова в первом круге обыграла 86-ю ракетку мира итальянскую теннисистку Сарру Эррани со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Во втором курсе Носкова проиграла 176-й ракетке мира канадской теннисистке Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android