«Мне потребовалось 10 секунд, чтобы сказать «да». Эмма Радукану — о паре с Энди Марреем

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала новость о том, что сыграет в миксте Уимблдона-2024 с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» соотечественником Энди Марреем.

Материалы по теме Энди Маррей и Эмма Радукану сыграют вместе в смешанном разряде на Уимблдоне-2024

«Мне потребовалось 10 секунд, чтобы сказать «да». Для меня такая возможность выпадает раз в жизни. Есть вещи поважнее, чем просто теннис. Сыграть на Уимблдоне с Энди Марреем… такое просто так не даётся. В конце моей карьеры, когда мне будет около 70 лет, я знаю, что у меня останутся воспоминания об игре на Уимблдоне с Энди Марреем на домашнем турнире «Большого шлема». Для меня это предложение стало большой честью», — приводит слова Радукану TennisUpToDate.

Соревнования в миксте на Уимблдоне-2024 начнутся в пятницу, 5 июля. Британский дуэт Эмма Радукану/Энди Маррей в этот день сыграет с Марсело Аревало (Сальвадор) и китаянкой Чжан Шуай.

Напомним, сезон-2024 станет последним в карьере Маррея. Ранее Энди снялся с одиночного разряда Уимблдона, так как не успел восстановиться после операции на спине. Помимо микста, Энди сыграет в паре с братом Джейми.