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ITF подтвердила участие семи российских теннисистов на Олимпиаде в Париже

ITF подтвердила участие россиян на Олимпиаде в Париже
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Международна федерация тенниса (ITF) подтвердила участие российских теннисистов Даниила Медведева, Романа Сафиуллина, Павла Котова, Екатерины Александровой, Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отправил спортсменам приглашения на Игры в Париже — россияне ответили согласием.

В заявку Федерации тенниса России (ФТР) хотели включить Веронику Кудерметову и Аслана Карацева, однако на данный момент они не получили приглашения от МОК. Также Елена Веснина заявлена в паре с Екатериной Александровой, её участие ещё не подтверждено.

От соревнований отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

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Новости. Теннис
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