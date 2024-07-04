Стали известны имена российских теннисистов, чьё участие на Олимпиаде подтверждено ITF

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила участие российских теннисистов Даниила Медведева, Романа Сафиуллина и Павла Котова в Олимпиаде‑2024, сообщает пресс-служба организации.

В заявку Федерации тенниса России (ФТР) на предстоящую Олимпиаду также вошёл Аслан Карацев, который пока не получал приглашения от МОК.

Ранее от участия в Олимпийских играх — 2024 отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).