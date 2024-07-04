ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны имена российских теннисистов, чьё участие на Олимпиаде подтверждено ITF

Стали известны имена российских теннисистов, чьё участие на Олимпиаде подтверждено ITF
Аудио-версия:
Комментарии

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила участие российских теннисистов Даниила Медведева, Романа Сафиуллина и Павла Котова в Олимпиаде‑2024, сообщает пресс-служба организации.

В заявку Федерации тенниса России (ФТР) на предстоящую Олимпиаду также вошёл Аслан Карацев, который пока не получал приглашения от МОК.

Ранее от участия в Олимпийских играх — 2024 отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android