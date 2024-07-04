Стали известны имена российских теннисисток, чьё участие на Олимпиаде подтверждено ITF

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Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила участие российских теннисисток Екатерины Александровой, Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх 2024 года, сообщает пресс‑служба организации.

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В заявку Федерации тенниса России (ФТР) хотели включить Веронику Кудерметову, однако на данный момент она не получила приглашения от МОК.

Ранее от участия в соревнованиях отказались теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).