Касаткина — Миядзаки: россиянка выиграла первый сет второго круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встречаются 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 148-й номер рейтинга WTA британка Юрико Миядзаки.
Матч должен был состояться в среду, 3 июля, однако был перенесён из-за дождливой погоды на сегодня.
После первого сета россиянка выигрывает со счётом 6:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Великобритании.
Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:05 МСК
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
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|0
148
Юрико Миядзаки
Ю. Миядзаки
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
Комментарии
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