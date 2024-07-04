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Стали известны российские теннисисты, которые выступят в парном разряде на Олимпиаде-2024

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала список российских теннисистов, которые выступят на Олимпиаде-2024 в Париже в парном разряде.

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Даниил Медведев/Роман Сафиуллин — мужской парный разряд.

Мирра Андреева/Диана Шнайдер — женский парный разряд.

Екатерина Александрова/Елена Веснина — женский парный разряд.

Участие первых двух пар подтверждено ITF. Дуэт Александрова/Веснина ждёт одобрения МОК по допуску Елены на Олимпийские игры.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).