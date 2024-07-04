Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2024, повесив Миядзаки две баранки

Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретились 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 148-й номер рейтинга WTA британка Юрико Миядзаки. Матч завершился со счётом 6:0, 6:0 в пользу россиянки.

Встреча продолжалась 49 минут. В её рамках Касаткина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Миядзаки ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвиртова (Чехия).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.