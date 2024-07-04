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Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2024, повесив Миядзаки две баранки

Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2024, повесив Миядзаки две баранки
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Сегодня, 4 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретились 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 148-й номер рейтинга WTA британка Юрико Миядзаки. Матч завершился со счётом 6:0, 6:0 в пользу россиянки.

Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:05 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Юрико Миядзаки
148
Великобритания
Юрико Миядзаки
Ю. Миядзаки

Встреча продолжалась 49 минут. В её рамках Касаткина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Миядзаки ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвиртова (Чехия).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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