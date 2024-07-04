Даниил Медведев и Марсело Демолинер отказались от участия в парном турнире Уимблдона-2024

Российский теннисист пятая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев и Марсело Демолинер снялись с соревнований в парном разряде на Уимблдоне-2024 из-за плохого самочувствия бразильского спортсмена.

Сегодня, 4 июля, российско-бразильский дуэт в первом круге парного турнира должен был сыграть с Гонсало Эскобаром из Эквадора и казахстанцем Александром Недовесовым. В свою очередь, Медведев и Демолинер получили возможность выступить в парном разряде из-за отказа испанского дуэта Роберто Карбальес-Баэна/Пабло Карреньо-Буста.

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующими победителями мужских парных соревнований являются Весли Колхоф из Нидерландов и Нил Скупски из Великобритании, в прошлогоднем финале обыгравшие испано-аргентинский дуэт Марсель Гранольерс/Орасио Себальос.