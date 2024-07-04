Касаткина впервые в карьере выиграла матч на уровне WTA с двойной «баранкой»
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в карьере повесила двойную «баранку» сопернице в матче на уровне WTA. Во втором круге Уимблдона-2024 россиянка за 50 минут обыграла 148-й номер рейтинга WTA британку Юрико Миядзаки со счётом 6:0, 6:0.
Уимблдон (ж). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:05 МСК
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
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148
Юрико Миядзаки
Ю. Миядзаки
Матч между россиянкой и представительницей Великобритании должен был состояться в среду, 3 июля, однако его отменили из-за непогоды. В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвиртова (Чехия).
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
Комментарии
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