Веснина — единственная теннисистка в заявочном листе ITF на ОИ без подтверждения участия

Экс первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина стала единственной теннисисткой в заявочном листе Международной федерации тенниса (ITF) на Олимпиаду-2024 в Париже без подтверждённого участия.

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ITF опубликовала подтверждённый список теннисистов, которые выступят на Олимпийских играх — 2024. В составе сборной России на соревнования в женском парном разряде заявлены Мирра Андреева/Диана Шнайдер и Екатерина Александрова/Елена Веснина. После второго дуэта в скобках указано «To be Confirmed», то есть подлежит подтверждению. Весниной нужно получить одобрение от Международного олимпийского комитета (МОК). Спортсменка вернулась в тур после рождения второго ребёнка в мае этого года и из-за низкого рейтинга не проходит в состав сборной России, но может получить приглашение от МОК, так как является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде.